ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Наразі немає потреби евакуювати дипломатів з Росії, - МЗС України

Новость на русском → Вівторок 27 квітня 2021 16:35
Наразі немає потреби евакуювати дипломатів з Росії, - МЗС України Фото: держсекретар МЗС Олександр Баньков (facebook.com/oleksandr.bankov)
Автор: РБК-Україна

Наразі Україна не має потреби евакуювати своїх дипломатів з території Російської Федерації. Щодо них вжито достатньо заходів безпеки.

Про це заявив держсекретар МЗС Олександр Баньков в інтерв'ю виданню "Главком".

Він наголосив, що в новітній історії української дипломатії були випадки, коли доводилося евакуювати посольство під час розвитку конфлікту в Сирії.

"Посольство, яке працювало у Лівії, було евакуйоване в Туніс. Через військові дії фізична безпека працівників була під загрозою", - розповів Баньков.

Водночас, він переконаний, що потреби вживати подібні дії в Росії наразі немає.

"Але ми вдалися до таких заходів безпеки як скорочення персоналу, на початку збройного конфлікту рекомендували вивезти їх сім’ї, що і було зроблено. Також існують певні обмеження для місць проживання", - наголосив держсекретар МЗС.

РБК-Україна писало, що на території Росії наразі продовжують роботу 37 українських дипломатів. Їхня кількість з 2014 року зменшилась приблизно вдвічі.

Нагадаємо, Україна у відповідь на висилку українського дипломата з Росії оголосила "persona non grata" російського консула в Одесі. Він має залишити країну до 30 квітня.

Раніше Росія вислала українського консула в Санкт-Петербурзі нібито "за шпигунство".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Російська Федерація евакуація посольство
NEWS
Зеленський у Херсоні проведе безпекову нараду. Обговорять ситуацію біля кордонів України
Зеленський у Херсоні проведе безпекову нараду. Обговорять ситуацію біля кордонів України
DAILY
"Російські гірки" Емманюеля Макрона. Чого чекати Україні від французького президента
Анастасія Ізвощіковаспеціально для РБК-Україна "Російські гірки" Емманюеля Макрона. Чого чекати Україні від французького президента