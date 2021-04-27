Наразі немає потреби евакуювати дипломатів з Росії, - МЗС України
Наразі Україна не має потреби евакуювати своїх дипломатів з території Російської Федерації. Щодо них вжито достатньо заходів безпеки.
Про це заявив держсекретар МЗС Олександр Баньков в інтерв'ю виданню "Главком".
Він наголосив, що в новітній історії української дипломатії були випадки, коли доводилося евакуювати посольство під час розвитку конфлікту в Сирії.
"Посольство, яке працювало у Лівії, було евакуйоване в Туніс. Через військові дії фізична безпека працівників була під загрозою", - розповів Баньков.
Водночас, він переконаний, що потреби вживати подібні дії в Росії наразі немає.
"Але ми вдалися до таких заходів безпеки як скорочення персоналу, на початку збройного конфлікту рекомендували вивезти їх сім’ї, що і було зроблено. Також існують певні обмеження для місць проживання", - наголосив держсекретар МЗС.
РБК-Україна писало, що на території Росії наразі продовжують роботу 37 українських дипломатів. Їхня кількість з 2014 року зменшилась приблизно вдвічі.
Нагадаємо, Україна у відповідь на висилку українського дипломата з Росії оголосила "persona non grata" російського консула в Одесі. Він має залишити країну до 30 квітня.
Раніше Росія вислала українського консула в Санкт-Петербурзі нібито "за шпигунство".