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Кулеба считает отвратительной позицию Макрона по участию белорусов и россиян в Олимпиаде

Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Позиция президента Франции Эммануэля Макрона, который считает необходимым допустить россиян и белорусов к Олимпиаде-2024, является отвратительной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МИД Украины Дмитрия Кулебу в Twitter.

"С февраля Россия убила 184 украинских спортсмена. И теперь Бах (президент МОК Томас Бах - ред.) цитирует Эммануэля Макрона, который якобы сказал, что "спорт не должен быть политизирован", а к спортсменам из Украины, России и Беларуси должно быть одинаковое отношение. Использование спорта для оправдания военных преступлений - это отвратительно", - подчеркнул министр.

Напомним, ранее Бах в ходе пресс-конференции заявил о необходимости допуска белорусских и российских спортсменов к Олимпиаде-2024. Он также привел слова Макрона.

"Президент Макрон заявил, что спорт не должен был политизирован, и подчеркнул в отношении Олимпиады и Паралимпиады 2024 года, что представители всех стран, в том числе и тех, которые находятся в состоянии войны, должны участвовать в них", - рассказал глава МОК.

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Дмитрий КулебаЭммануэль МакронВойна России против Украины