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Кулеба вважає огидною позицію Макрона щодо участі білорусів та росіян в Олімпіаді

Фото: Дмитро Кулеба, голова МЗС України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Позиція президента Франції Еммануеля Макрона, який вважає за необхідне допустити росіян та білорусів до Олімпіади-2024, є огидною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МЗС України Дмитра Кулебу у Twitter.

"З лютого Росія вбила 184 українські спортсмени. І тепер Бах (президент МОК Томас Бах - ред.) цитує Еммануеля Макрона, який нібито сказав, що "спорт не повинен бути політизований", а до спортсменів з України, Росії та Білорусі має бути однакове відношення. Використання спорту для виправдання військових злочинів - це огидно", - наголосив міністр.

Нагадаємо, раніше Бах під час прес-конференції заявив про необхідність допуску білоруських та російських спортсменів до Олімпіади-2024. Він також навів слова Макрона.

"Президент Макрон заявив, що спорт не повинен був політизований, і наголосив щодо Олімпіади та Паралімпіади 2024 року, що представники всіх країн, у тому числі і тих, що перебувають у стані війни, повинні брати участь у них", - розповів глава МОК.

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Дмитро КулебаЕммануель МакронВійна Росії проти України