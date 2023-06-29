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НАТО на саммите в Вильнюсе пошлет "решительный сигнал" Украине, - Столтенберг

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Брюссель, Четверг 29 июня 2023 15:12
НАТО на саммите в Вильнюсе пошлет "решительный сигнал" Украине, - Столтенберг Фото: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

НАТО на июльском саммите в Вильнюсе пошлет Украине "решительный сигнал" поддержки. Однако приоритетом для Альянса сейчас является помощь Украине для победы в войне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга в Брюсселе перед началом встречи лидеров ЕС.

"На саммите НАТО мы будем обсуждать стремление Украины к членству, и я абсолютно уверен, что союзники по НАТО направят решительный сигнал поддержки Украине", - сказал он.

Генеральный секретарь подчеркнул, что все союзники НАТО поддерживают желание Украины присоединиться к Альянсу. Также Столтенберг добавил, что именно Украина и союзники будут решать, когда придет время предоставить официальное приглашение для вступления, а не Россия.

"Важнейшей, безотлагательной задачей является продолжать поддержку Украины и обеспечить ее победу как суверенного независимого государства в Европе", - подчеркнул он.

Путь Украины в НАТО

Год назад, во время полномасштабного вторжения РФ, Украина подала официальную заявку на вступление в НАТО. Члены НАТО и генсек Йенс Столтенберг неоднократно отмечали, что Украина не присоединится к Альянсу, пока идет война.

Напомним, что 11-12 июля в Вильнюсе состоится саммит НАТО. Украинские власти подчеркивают, что хотят получить от Альянса сигнал, в частности четкий график вступления или гарантии безопасности.

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