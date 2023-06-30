Кулеба о вступлении в НАТО: Украина ожидает приглашения, а не втягивания Альянса в войну

Украина заслуживает приглашения на вступление в НАТО уже сейчас. Полноценным членом Альянса страна станет уже после завершения войны с Россией.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью La 7 .

"Украина заслуживает приглашения в НАТО сейчас, а станет членом НАТО после того, как закончится война. Никто не должен думать, что Украина пытается втянуть НАТО в войну. Это однозначно не так", - заявил министр иностранных дел.

Саммит НАТО в Вильнюсе

Ближайший саммит НАТО пройдет уже 11-12 июля в столице Литвы в Вильнюсе.

Киев со своей стороны ожидает получить от Альянса сигнал и четкий график вступления. Как отметил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, приоритетом для Альянса сейчас является помощь Украине для победы в войне.

Тем временем министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина готова немедленно подписать протокол о вступлении в НАТО.