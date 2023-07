Кулеба о вступлении в НАТО: вопрос Украины не должны держать в подвешенном состоянии

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью Bloomberg Television, что НАТО не должно держать "всю ситуацию и Украину в подвешенном состоянии, когда речь идет о членстве".

"The question now is not in unlocking new weapons, because we did unlock them, the question is in ensuring sustainability of deliveries," says Ukrainian Foreign Minister Dmytro Kuleba https://t.co/CaQTNAFV8M pic.twitter.com/Vvo4mVFozg