Кулеба про вступ в НАТО: питання України не повинні тримати в підвішеному стані

НАТО не повинно тримати Україну та її приєднання до Альянсу в підвішеному стані. Вступ має відбутись якомога скоріше.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив в інтерв'ю Bloomberg Television, що НАТО не повинно тримати "всю ситуацію й Україну в підвішеному стані, коли мова йде про членство".

"The question now is not in unlocking new weapons, because we did unlock them, the question is in ensuring sustainability of deliveries," says Ukrainian Foreign Minister Dmytro Kuleba https://t.co/CaQTNAFV8M pic.twitter.com/Vvo4mVFozg — Bloomberg TV (@BloombergTV) July 11, 2023

Кулеба додав, що вже створені всі умови для того, щоб Київ отримав запрошення на саміті у Вільнюсі, і Україна продовжить працювати з членами НАТО над графіком.

"Чим коротшим він буде, тим краще для всіх", - додав він.

Вступ України до НАТО

Нагадаємо, на бухарестському саміті НАТО 2008 року союзники пообіцяли, що Україна стане частиною Альянсу.

Сьогодні ж під час саміту у Вільнюсі Україні дозволили вступити до НАТО без виконання плану дій щодо членства, що значно прискорить весь процес.

Також країни Альянсу пообіцяли запросити нашу країну до НАТО, якщо вона виконає низку умов.

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