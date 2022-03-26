Кулеба про зустріч з Байденом: домовилися про кроки, щоб менше ракет падало на українську землю

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що під час переговорів з президентом США Джо Байденом домовилися про кроки, щоб зменшити кількість ракет, які падають на українську землю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Кулеби в Facebook .

"Сьогодні в розвиток контактів президентів Зеленського і Байдена ми домовилися про наступні кроки для того, щоб менше таких ракет падало на українську землю. І, звичайно, для того, щоб Україна перемогла", - написав міністр.

Він також додав, що на зустрічі передали Байдену, держсекретареві США Ентоні Блінкену і Міністру оборони Ллойду Остіну уламки однієї з російських ракет, якими обстріляли Яворівський полігон.

Фото: Олексій Резніков і Дмитро Кулеба на зустрічі з Джо Байденом, Ентоні Блінкеном і Ллойдом Остіном (facebook.com/dmytro.kuleba)