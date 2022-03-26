Кулеба про зустріч з Байденом: домовилися про кроки, щоб менше ракет падало на українську землю
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що під час переговорів з президентом США Джо Байденом домовилися про кроки, щоб зменшити кількість ракет, які падають на українську землю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Кулеби в Facebook.
"Сьогодні в розвиток контактів президентів Зеленського і Байдена ми домовилися про наступні кроки для того, щоб менше таких ракет падало на українську землю. І, звичайно, для того, щоб Україна перемогла", - написав міністр.
Він також додав, що на зустрічі передали Байдену, держсекретареві США Ентоні Блінкену і Міністру оборони Ллойду Остіну уламки однієї з російських ракет, якими обстріляли Яворівський полігон.
Фото: Олексій Резніков і Дмитро Кулеба на зустрічі з Джо Байденом, Ентоні Блінкеном і Ллойдом Остіном (facebook.com/dmytro.kuleba)
Раніше Кулеба заявив, що американський лідер висловив захоплення українцями, які протистоять російській агресії.
Сьогодні Байден у Варшаві провів переговори з Дмитром Кулебою і міністром оборони України Олексієм Рєзніковим.
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