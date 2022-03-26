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Кулеба о встрече с Байденом: договорились о шагах, чтобы меньше ракет падало на украинскую землю

Новина українською →
Варшава, Суббота 26 марта 2022 16:27
Кулеба о встрече с Байденом: договорились о шагах, чтобы меньше ракет падало на украинскую землю Фото: Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что во время переговоров с президентом США Джо Байденом договорились о шагах, чтобы уменьшить количество ракет, которые падают на украинскую землю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Кулебы в Facebook.

"Сегодня в развитие контактов президентов Зеленского и Байдена мы договорились о следующих шагах для того, чтобы меньше таких ракет падало на украинскую землю. И, конечно, для того чтобы Украина победила", - написал министр.

Он также добавил, что на встрече передали Байдену, госсекретарю США Энтони Блинкену и министру обороны Ллойду Остину обломки одной из российских ракет, которыми обстреляли Яворовский полигон.

Кулеба о встрече с Байденом: договорились о шагах, чтобы меньше ракет падало на украинскую землюФото: Алексей Резников и Дмитрий Кулеба на встрече с Джо Байденом, Энтони Блинкеном и Ллойдом Остином (facebook.com/dmytro.kuleba)

Ранее Кулеба заявил, что американский лидер выразил восхищение украинцами, которые противостоят российской агрессии.

Сегодня Байден в Варшаве провел переговоры с Дмитрием Кулебой и министром обороны Украины Алексеем Резниковым.

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