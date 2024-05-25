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Кулеба отреагировал на провокации России в отношении стран НАТО и дал совет

Фото: Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Недавние российские провокации на границах ЕС и НАТО - это часть гибридной тактики России по запугиванию. В ответ НАТО следует принимать решительные меры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в соцсети X.

"Недавние российские провокации на границах ЕС и НАТО в Эстонии, Финляндии и Литве являются частью типичной российской гибридной тактики устрашения и запугивания. Украина уже неоднократно сталкивалась с такими действиями России. Мы знаем, что самый эффективный способ противостоять им - это единство, сила и непоколебимая взаимная поддержка", - подчеркнул министр в своем сообщении в соцсети X.

По его словам, Украина полностью солидарна с Эстонией, Финляндией и Литвой, сохраняет бдительность и готова оказать необходимую помощь в противодействии российским гибридным угрозам.

"Мы также призываем НАТО к решительным действиям для защиты Эстонии, Финляндии и Литвы. Когда мы все будем сильны и едины, никто не сможет нас запугать", - резюмировал Кулеба.

Российские провокации в отношении НАТО

На этой неделе российское министерство обороны предложило законопроект, в котором предлагали в одностороннем порядке "изменить" морские границы с Литвой и Финляндией в Балтийском море. Однако после того, как об этом законопроекте написали СМИ, документ исчез с сайта российского правительства.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, комментируя эту ситуацию, предположил, что Россия может "проверять" и "испытывать" членов НАТО.

Однако на этом российские провокации не прекратились. На днях в Эстонии сообщили, что россияне сняли эстонские фарватерные буи на реке Нарва, протекающей вдоль границы между странами.

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НАТОРоссийская ФедерацияЛитваЭстонияФинляндияДмитрий Кулеба