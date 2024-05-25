Кулеба отреагировал на провокации России в отношении стран НАТО и дал совет

"Недавние российские провокации на границах ЕС и НАТО в Эстонии, Финляндии и Литве являются частью типичной российской гибридной тактики устрашения и запугивания. Украина уже неоднократно сталкивалась с такими действиями России. Мы знаем, что самый эффективный способ противостоять им - это единство, сила и непоколебимая взаимная поддержка", - подчеркнул министр в своем сообщении в соцсети X.

По его словам, Украина полностью солидарна с Эстонией, Финляндией и Литвой, сохраняет бдительность и готова оказать необходимую помощь в противодействии российским гибридным угрозам.

"Мы также призываем НАТО к решительным действиям для защиты Эстонии, Финляндии и Литвы. Когда мы все будем сильны и едины, никто не сможет нас запугать", - резюмировал Кулеба.