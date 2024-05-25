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Кулеба відреагував на провокації Росії щодо країн НАТО і дав пораду

Фото: Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Нещодавні російські провокації на кордонах ЄС і НАТО це частина гібридної тактики Росії щодо залякування. У відповідь НАТО слід вживати рішучих заходів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби в соцмережі X.

"Нещодавні російські провокації на кордонах ЄС і НАТО в Естонії, Фінляндії та Литві є частиною типової російської гібридної тактики залякування. Україна вже неодноразово стикалася з такими діями Росії. Ми знаємо, що найефективніший спосіб протистояти їм - це єдність, сила і непохитна взаємна підтримка", - наголосив міністр у своєму дописі в соцмережі X.

За його словами, Україна повністю солідарна з Естонією, Фінляндією та Литвою, зберігає пильність та готова надати будь-яку необхідну допомогу у протидії російським гібридним загрозам.

"Ми також закликаємо НАТО до рішучих дій на захист Естонії, Фінляндії і Литви. Коли ми всі будемо сильними і єдиними, ніхто не зможе нас залякати", - резюмував Кулеба.

Російські провокації щодо НАТО

Цього тижня російське міністерство оборони запропонувало законопроект, в якому пропонували в односторонньому порядку "змінити" морські кордони з Литвою та Фінляндією у Балтійському морі. Однак після того, як про цей законопроект написали ЗМІ, документ зник з сайту російського уряду.

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо, коментуючи цю ситуацію, припустив, що Росія може "перевіряти" і "випробовувати" членів НАТО.

Однак на цьому російські провокації не припинилися. Днями в Естонії повідомили, що росіяни зняли естонські фарватерні буї на річці Нарва, яка протікає вздовж кордону між країнами.

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НАТОРосійська ФедераціяЛитваЕстоніяФінляндіяДмитро Кулеба