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Кулеба ответил, кто стоит за атакой беспилотников на Севастопольскую бухту

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Четверг 03 ноября 2022 12:33
Кулеба ответил, кто стоит за атакой беспилотников на Севастопольскую бухту Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что за недавней атакой на Севастопольскую бухту стоят "люди доброй воли".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова Кулебы в интервью Сadenaser.

На вопрос, если не Украина, то кто стоит за атакой беспилотников на Севастопольскую бухту, Кулеба ответил: "Люди доброй воли".

Напомним, ранее в Минобороны РФ заявили, что подготовить "атаку" БПЛА по объектам Черноморского флота РФ украинским военным, которые причастны к "теракту", помогли "специалисты ВМС Великобритании", которые в свою очередь, якобы "причастны к подрыву газопроводов "Северный поток".

В ответ на обвинения в Минобороны Британии заявили, что Россия выдумала историю о подготовке "специалистами ВМС Британии" украинских военных. Там считают, что российские обвинения это лишь попытка РФ отвлечь внимание от поражения в войне.

Как известно, утром 29 октября оккупированный Севастополь был якобы атакован беспилотниками. Атаку "отбивали" корабли Черноморского флота. По пока неподтвержденной информации, во время ЧП в Севастопольской бухте взорвались четыре военных корабля Черноморского флота РФ, в том числе фрегат и десантный корабль"Адмирал Макаров" с "Калибрами" на борту.

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