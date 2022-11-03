Кулеба ответил, кто стоит за атакой беспилотников на Севастопольскую бухту
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что за недавней атакой на Севастопольскую бухту стоят "люди доброй воли".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова Кулебы в интервью Сadenaser.
На вопрос, если не Украина, то кто стоит за атакой беспилотников на Севастопольскую бухту, Кулеба ответил: "Люди доброй воли".
Напомним, ранее в Минобороны РФ заявили, что подготовить "атаку" БПЛА по объектам Черноморского флота РФ украинским военным, которые причастны к "теракту", помогли "специалисты ВМС Великобритании", которые в свою очередь, якобы "причастны к подрыву газопроводов "Северный поток".
В ответ на обвинения в Минобороны Британии заявили, что Россия выдумала историю о подготовке "специалистами ВМС Британии" украинских военных. Там считают, что российские обвинения это лишь попытка РФ отвлечь внимание от поражения в войне.
Как известно, утром 29 октября оккупированный Севастополь был якобы атакован беспилотниками. Атаку "отбивали" корабли Черноморского флота. По пока неподтвержденной информации, во время ЧП в Севастопольской бухте взорвались четыре военных корабля Черноморского флота РФ, в том числе фрегат и десантный корабль"Адмирал Макаров" с "Калибрами" на борту.
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