Кулеба відповів, хто стоїть за атакою безпілотників на Севастопольську бухту
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що за нещодавньою атакою на Севастопольську бухту стоять "люди доброї волі".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова Кулеби в інтерв'ю Сadenaser.
На запитання, якщо не Україна, то хто стоїть за атакою безпілотників на Севастопольську бухту, Кулеба відповів: "Люди доброї волі".
Нагадаємо, раніше в Міноборони РФ заявили, що підготувати "атаку" БПЛА по об'єктах Чорноморського флоту РФ українським військовим, які причетні до "теракту", допомогли "фахівці ВМС Великобританії", які у свою чергу нібито " причетні до підриву газопроводів "Північний потік".
У відповідь на звинувачення у Міноборони Британії заявили, що Росія вигадала історію про підготовку "фахівцями ВМС Британії" українських військових. Там вважають, що російські звинувачення – це лише спроба РФ відвернути увагу від поразки у війні.
Як відомо, вранці 29 жовтня окупований Севастополь був нібито атакований безпілотниками. Атаку "відбивали" кораблі Чорноморського флоту. За поки непідтвердженою інформацією, під час НП у Севастопольській бухті вибухнули чотири військові кораблі Чорноморського флоту РФ, у тому числі фрегат і десантний корабель "Адмірал Макаров" з "Калібрами" на борту.
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