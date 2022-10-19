Когда закончится война в Украине: мнения и прогнозы

Почти 8 месяцев Украина противостоит вооруженной агрессии РФ. Успешное контрнаступление ВСУ добавило оптимизма в западных прогнозах относительно того, когда может закончиться война. В то же время в Украине продолжают подчеркивать необходимость поддержки со стороны союзников, чтобы ускорить освобождение всех территорий нашей страны от оккупантов.

Позиция Украины

Украинские представители власти единодушны во мнении, что война должна закончиться поражением России на поле боя. Успехи наших воинов на фронте с каждым днем ​​приближают этот момент, но большое влияние имеют скорость и количество военной поддержки партнеров.

Президент о пути к миру

Завершением войны с агрессором для Украины будет возвращение всех оккупированных территорий. Об этом неоднократно заявлял президент Владимир Зеленский.

Он считает, что путь к миру проложат реальные победы украинцев, санкции свободного мира против РФ и военная помощь Украине.

"Только полное вытеснение захватчиков с украинских территорий и демонтаж агрессивных возможностей государства-террориста приближает наступление мира", – подчеркивает Зеленский.

Сколько будет продолжаться война, будет зависеть от скорости поставок вооружения нашему государству. Президент заявил, что ускорение военной помощи Украине означает ускорение нашей победы.

"Я могу полностью акцептировать тот факт, что эта война зависит от сроков, которые связаны только с поставкой оружия. И только с этим", - сказал он.

К тому же глава Украины отверг любую возможность переговоров о завершении войны с действующим лидером Кремля. После действий РФ по аннексии 4-х украинских регионов Зеленский ввел в действие решение СНБО, согласно которому Украина официально отказалась от переговоров с Путиным.

Прогноз Буданова

Значительные успехи ВСУ с августа, снижение интенсивности боевых действий до конца декабря и выход на границы 1991 года к лету – такой сценарий развития событий на фронте озвучил руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов еще несколько месяцев назад. Часть прогноза уже оправдалась, ведь контрнаступление украинских защитников началось как раз в конце августа.

В своем новом интервью изданию Obozrevatel начальник ГУР заявил, что к концу текущего года ВСУ значительно продвинутся вперед на фронте, и это будут значимые победы.

К лету Украина полностью деоккупирует все свои территории, включая Крым. В то же время Буданов предположил, что выход на границы 1991 может быть только "началом".

"По завершении войны начнется очень серьезный политический процесс, связанный с изменениями в нынешней РФ: от России отсоединятся определенные регионы. Москва будет выплачивать репарации нам, это все их ждет. Это приведет к смещению определенного экономического центра РФ на нашу территорию", - да спрогнозировал послевоенное будущее РФ руководитель ГУР.

Видение хода войны от Главнокомандующего ВСУ

Валерий Залужный в сентябре изложил свой взгляд на дальнейшее развитие событий на фронте в совместной статье с генерал-лейтенантом Михаилом Забродским. По мнению военачальников, война может продолжаться и в следующем году.

"Отдельно стоит вопрос продолжительности указанного конфликта. Ведь ни в одном представлении он уже не укладывается ни в рамки анонсированного российского "блицкрига", ни в продолжительность активных фаз боевых действий в войнах начала 21-го столетия. В любом случае, продолжительность войны уже измеряется месяцами. И существуют все основания считать, что этот временной счет пересечет календарные границы 2022 года", - отмечается в статье.

При этом Главнокомандующий ВСУ считает, что для победы Украины одного освобождения Крыма будет недостаточно.

Даже после деоккупации полуострова Россия может сохранить военное присутствие в Черноморском регионе, перебазировав флот в Новороссийск.

В таком случае опасность ракетных ударов по Украине сохранится, поэтому необходимо переломить ход войны. Чтобы сделать это, Вооруженные силы должны заставить россиян почувствовать неудачи и все последствия своей агрессии, а Запад должен продолжать поддерживать Украину тяжелым вооружением.

"Все может кардинально измениться при соответствующем планировании и правильной работе со странами-партнерами Украины", - отмечает Валерий Залужный.

Что говорят на Западе

Опираясь на информацию о последних успехах ВСУ в ходе контрнаступления, в британском правительстве предположили, что оккупанты будут вытеснены с Донбасса на территорию РФ до католического Рождества, если прогресс украинских войск на поле боя продолжится. Такой прогноз приводило издание The Times в начале октября.

Экс-командующий силами США в Европе Бен Ходжес также считает, что Украина до конца года может освободить территории по состоянию на начало полномасштабного вторжения, потому что линия обороны россиян рушится.

"Я все же надеюсь, что до конца этого года украинские силы оттеснят российские войска на позиции 23 февраля, а к середине следующего года украинцы будут в Крыму", – сказал генерал.

Он подчеркнул, что после освобождения Херсона украинские защитники продвинутся к Крыму и смогут развернуть дальнобойные РСЗО. Если ВСУ это сделают, оккупанты попадут в ловушку на полуострове.

Однако посол США в Украине Бриджит Бринк высказала мнение, что победа Украины вряд ли будет быстрой, но заверила в продолжении поддержки со стороны Штатов даже после завершения конфликта.

В НАТО также считают, что Украине следует готовиться к долгому пути. Эффективное контрнаступление ВСУ не означает начало конца войны.

При этом генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что победа России в войне против Украины станет поражением для НАТО. Поэтому страны-союзники усиливают помощь, чтобы украинцы продолжили защищаться и освобождать территории от российской оккупации.

Замедлит ли ход войны наступление холодов

По мнению экспертов, приход зимы может несколько замедлить темпы наступления ВСУ, но это не повлияет на ход войны, поскольку Украина имеет преимущество. Как пишет The Washington Post, Россия уже не сможет захватывать новые территории.

"Украина так радикально изменила ход борьбы, что единственный нерешенный вопрос состоит в том, сколько еще территорий Украина сможет вернуть, а не в том, сможет ли Россия достичь своей цели", - рассказал изданию Роб Ли из Филадельфийского исследовательского института внешней политики.

Бывший командующий силами США в Европе Бен Ходжес отмечает, что зимой условия ведения войны станут сложнее. Однако оккупантам будет труднее обороняться, чем украинским войскам – атаковать. Ходжес также добавил, что россияне недостаточно оснащены, не готовы и не обучены.

Научный сотрудник Международного института стратегических исследований Франц-Штефан Гади отмечает, что низкая температура ограничит способность наступательных действий на фронте.

Также по его словам, боевые действия продолжатся в 2023 году, поскольку ни одна из сторон не исчерпала своих военных возможностей и работает над созданием более выгодных тактических и стратегических позиций.