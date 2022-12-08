Кулеба: мир не развалится, если развалится Россия

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что мир не развалится, если распадется Россия. Кроме того, именно россияне развалят свою страну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Дмитрия Кулебы в интервью The Wall Street Journal .

"Вместо того чтобы думать, как помочь России выжить и стать нормальным членом международного сообщества, пора смириться с тем, что эта страна не может быть нормальным членом международного сообщества", - сказал Кулеба.

Он также заявил, что Украина не пойдет на компромисс, который оставит Крым и Донбасс в руках России.

"Я не думаю, что мир развалится, если развалится Россия. Но именно ее народ развалит свою страну, как это произошло с Российской империей", - добавил министр.