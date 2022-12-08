Кулеба: мир не развалится, если развалится Россия
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что мир не развалится, если распадется Россия. Кроме того, именно россияне развалят свою страну.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Дмитрия Кулебы в интервью The Wall Street Journal.
"Вместо того чтобы думать, как помочь России выжить и стать нормальным членом международного сообщества, пора смириться с тем, что эта страна не может быть нормальным членом международного сообщества", - сказал Кулеба.
Он также заявил, что Украина не пойдет на компромисс, который оставит Крым и Донбасс в руках России.
"Я не думаю, что мир развалится, если развалится Россия. Но именно ее народ развалит свою страну, как это произошло с Российской империей", - добавил министр.
Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что будущая архитектура безопасности Европы должна будет включать и отдельные гарантии для России.
Добавим, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что призывами "не допустить эскалации конфликта" отдельные лица пытаются скрыть собственное бездействие и безволие. В то же время исчезновение России является наилучшей гарантией безопасности для мира.
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