Кулеба знову стане головою Київської області. Кабмін погодив ротацію в ОДА

Кабінет Міністрів України на сьогоднішньому засіданні погодив ротацію в Київській обласній державній адміністрації (ОДА). На цю посаду повертається Олексій Кулеба.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал постійного представника Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука.

За його словами, Кабмін погодив призначення Олексія Кулеби головою Київської ОДА. Також уряд підтримав звільнення з цієї посади Олександра Павлюка.

Нагадаємо, екскомандувача операцією Об'єднаних сил (ООС) Олександра Павлюка 15 березня президент України Володимир Зеленський призначив головою Київської ОДА.

Глава держави також зазначив, що звільнений з цієї посади Олексій Кулеба допомагатиме військовому керівництву.

Зазначимо, після ротації в Київській ОДА Кулеба дав інтерв'ю РБУ-Україна, де він розповів, як область захищається від російських окупантів і з якими труднощами доводиться стикатися.

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