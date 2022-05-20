RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Кулеба знову стане головою Київської області. Кабмін погодив ротацію в ОДА

Фото: Олексій Кулеба до 15-го березня очолював Київську ОВА (ОДА) (vechirniykyiv)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Кабінет Міністрів України на сьогоднішньому засіданні погодив ротацію в Київській обласній державній адміністрації (ОДА). На цю посаду повертається Олексій Кулеба.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал постійного представника Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука.

За його словами, Кабмін погодив призначення Олексія Кулеби головою Київської ОДА. Також уряд підтримав звільнення з цієї посади Олександра Павлюка.

Нагадаємо, екскомандувача операцією Об'єднаних сил (ООС) Олександра Павлюка 15 березня президент України Володимир Зеленський призначив головою Київської ОДА.

Глава держави також зазначив, що звільнений з цієї посади Олексій Кулеба допомагатиме військовому керівництву.

Зазначимо, після ротації в Київській ОДА Кулеба дав інтерв'ю РБУ-Україна, де він розповів, як область захищається від російських окупантів і з якими труднощами доводиться стикатися.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кабінет Міністрів УкраїниКиївська областьВійна в Україні