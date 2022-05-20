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Кулеба снова станет главой Киевской области. Кабмин согласовал ротацию в ОГА

Фото: Алексей Кулеба до 15-го марта возглавлял Киевскую ОВА (ОГА) (vechirniykyiv)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании согласовал ротацию в Киевской областной государственной администрации (ОГА). На эту должность возвращается Алексей Кулеба.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал постоянного представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука.

По его словам, Кабмин согласовал назначение Алексея Кулебы главой Киевской ОГА. Также правительство поддержало увольнение с этого поста Александра Павлюка.

Напомним, экс-командующего операцией Объединенных сил (ООС) Александра Павлюка 15 марта президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Киевской ОГА.

Глава государства также отметил, что уволенный с этой должности Алексей Кулеба будет помогать военному руководству.

Отметим, после ротации в Киевской ОГА Кулеба дал интервью РБУ-Украина, где он рассказал, как область защищается от российских оккупантов и с какими трудностями приходится сталкиваться.

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