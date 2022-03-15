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Оборону столиці посилюють. Київську ОДА очолив екс-командувач ООС

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Київ, Вівторок 15 березня 2022 16:35
Оборону столиці посилюють. Київську ОДА очолив екс-командувач ООС Фото: новопризначений глава Київської ОДА Олександр Павлюк (radiosvoboda.org)
Автор: Марія Кучерявець

Президент Володимир Зеленський призначив нового главу Київської обласної адміністрації. Ним став екс-командувач ООС Олександр Павлюк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави держави під час відеозвернення.

"Окупанти сподіваються, що контроль над Києвом дасть їм контроль над Україною. Це абсурд. Щоб додатково посилити оборону столиці та Київської області я призначив главою обласної військової адміністрації Олександра Павлюка", - сказав Зеленський.

Президент уточнив, що звільнений голова київської ОДА Олексій Кулеба допомагатиме військовому керівництву.

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