Кулеба: США поки опираються визнанню Росії державою-терористом
Влада США поки не готова визнати Росію державою-спонсором тероризму через вплив цього рішення на відносини між країнами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.
"Ми вже бачимо, як починають різні країни, там, приймати рішення (визнавати Росію державою-терористом - ред.), говорять про Росію як про терориста. Але це політичні оцінки. Ми зараз працюємо, і це завдання. Американці опираються поки що. Тому що для їхньої країни це матиме дуже серйозні наслідки для відносин з Росією", - підкреслив Кулеба.
Також він зазначив, що президент України Володимир Зеленський особисто зайнявся питанням визнання Росії державою-спонсором тероризму від США і визначив його пріоритетним.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Конгрес США веде розробку критеріїв щодо визнання Росії державою, що спонсорує тероризм.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.