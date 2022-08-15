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Кулеба: США пока сопротивляются признанию России государством-террористом

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Киев, Понедельник 15 августа 2022 23:15
Кулеба: США пока сопротивляются признанию России государством-террористом Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Власти США пока не готовы признать Россию государством-спонсором терроризма из-за влияния этого решения на отношения между странами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

"Мы уже видим, как начинают разные страны, там, принимать решения (признавать Россию государством-террористом - ред.), говорят о России как о террористе. Но это политические оценки. Мы сейчас работаем, и это задача. Американцы сопротивляются пока что. Потому что для их страны это будет иметь очень серьезные последствия для отношений с Россией", - подчеркнул Кулеба.

Также он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский лично занялся вопросом признания России государством-спонсором терроризма от США и определил его приоритетным.

Напомним, ранее стало известно, что Конгресс США ведет разработку критериев по признанию России государством, спонсирующим терроризм.

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МИД Украины Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Дмитрий Кулеба
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