Кулеба: США пока сопротивляются признанию России государством-террористом
Власти США пока не готовы признать Россию государством-спонсором терроризма из-за влияния этого решения на отношения между странами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в интервью журналисту Дмитрию Гордону.
"Мы уже видим, как начинают разные страны, там, принимать решения (признавать Россию государством-террористом - ред.), говорят о России как о террористе. Но это политические оценки. Мы сейчас работаем, и это задача. Американцы сопротивляются пока что. Потому что для их страны это будет иметь очень серьезные последствия для отношений с Россией", - подчеркнул Кулеба.
Также он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский лично занялся вопросом признания России государством-спонсором терроризма от США и определил его приоритетным.
Напомним, ранее стало известно, что Конгресс США ведет разработку критериев по признанию России государством, спонсирующим терроризм.
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