Главный осужденный РФ. Кто такой Навальный и почему его посадили

16 февраля стало известно о смерти Алексея Навального в колонии особого режима в Ямало-Ненецком округе, где он отбывал наказание с декабря 2023 года. О его смерти заявили в пресс-службе ФСИН. Адвокаты оппозиционера пока не подтверждают его гибель.

Чем прославился российский оппозиционер Алексей Навальный, почему его отравили и за что приговорили 19 годам в колонии строгого режима в заполярье России, – в материале РБК-Украина.

При подготовке материала использовались официальные комментарии государственных органов России, расследования Навального, а также информация из открытых источников.

Кто такой Навальный

Алексей Навальный – один из лидеров российской оппозиции. Стал известным благодаря своим расследованиям о президенте РФ Владимире Путине, экс-президенте Дмитрие Медведеве ("Он вам не Димон" – ред.) коррупционных схемах Кремля и оппозиционной деятельности. В одном из самых известных расследований показал "дворец" Путина, который поразил общественность. В частности команда оппозиционера рассказала о том, что во дворе у Путина есть домашний театр, комната под шубы, угодья и виноградники. Параллельно с этим Навальный создал "Фонд борьбы с коррупцией" и дочерние проекты – "Умное голосование", "Профсоюз Навального", "РосЯма", "Добрая машина правды" и тд.

В 2013 году баллотировался в мэры Москвы, уступив Сергею Собянину. С этого же года возглавил Центральный совет политпартии "Россия будущего". В 2016 году заявил о намерении баллотироваться в президенты России, но в 2017 году ЦИК отказала ему из-за непогашенной судимости по делу "Кировлеса". В 2017-18 году стал лидером массового протестного движения, которое прокатилось по городам РФ. Основное требование у митингующих – прекращение полномочий Владимира Путина. Протесты закончились массовыми жесткими задержаниями участников процесса.

Алексей Навальный во время митингов в Москве (фото: Getty Images)

За оппозиционную деятельность Навального хвалили западные политики. В 2012 и 2021 году журнал Time включил его в рейтинг 100 самых влиятельных людей года. В 2017 и 2019 годах был выбран политиком года по версии "Ведомостей", занимал места в рейтинге доверия россиян. В октябре 2021 года Европарламент присудил ему премию имени Сахарова, а в 2022 году его номинировали на Нобелевскую премию мира.

Отравление и арест

20 августа 2020 года, при перелете из Томска в Москву почувствовал себя плохо и потерял сознание прямо в самолете. Позже врачи установили, что Навального отравили боевым веществом группы "Новичок". Официальные лица в России этого так и не признали. В результате отравления Навальный впал в кому. Сначала его увезли в больницу в Омске, а через два дня перевезли в Берлин, в клинику "Шарите". 22 сентября его выписали и до января он проходил реабилитацию в Германии, заявив о своем решении возвращаться в Россию, несмотря на многочисленные попытки его коллег его остановить.

Навальный в самолете возвращается в Москву (фото: Facebook-страница Навального)

17 января 2021 вернулся в Москву, где был задержан прямо в аэропорту. Несмотря на масштабный общественный резонанс и требования различных западных политиков и организаций, включая ЕСПЧ, отпустить Навального, он был арестован.

Еще с 2010 годов Навальный проходил подозреваемым по ряду уголовных и административных дел. В 2013 году он был признан виновным по делу о хищении имущества компании "Кировлес" и приговорен к 5 годам лишения свободы, но на следующий день после вынесения приговора суд изменил меру пресечения под подписку о невыезде.

Навальный в аэропорту при задержании (фото: Getty Images)

В этом же году началось судебное разбирательство по делу "Ив Роше". По этому производству в декабре 2014 года Навального приговорили к 3 годам и 6 месяцам условного срока. Оба дела были обжалованы Навальным в ЕСПЧ, который признал, что производства рассматривались в суде с нарушениями. Позже и ЕСПЧ, и правозащитные организации признали, что дела против Навального являются политически мотивированными.

Тем не менее, в 2021 году после возвращения из Германии, Навального задержали в "серой зоне" аэропорта сотрудники УФСИН, заявив, что оппозиционер нарушил условия испытательного срока по делу "Ив Роше", потому что, находясь в Германии, не приходил в органы для подтверждения того, что выполняет условия срока. Задержание Навального вызвало масштабную реакцию мировых лидеров, которые требовали немедленно освободить оппозиционера без всяких предварительных условий.

Несмотря на критику и требования запада, 18 января Навального арестовали на 30 суток. Журналистов не допустили на заседание, а под судом собралась акция в поддержку Навального. 21 февраля Симоновский районный суд заменил Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. Процесс посетили представители дипмиссий 14 государств. Навального приговорили к 2 годам и 8 месяцам колонии общего режима.

Навальный выступает в суде по видеосвязи (фото: Getty Images)

В конце февраля 2021 года его этапировали из "Матросской тишины" в "Кольчугино" во Владимир. Его команда регулярно заявляла о том, что Навального пытают и у него ухудшается состояние здоровья. Сам Навальный в письмах заявлял, что ему не дают спать, морально издеваются и угрожают. После многочисленных требований к ФСИН проверить здоровье Навального, его согласились отправить на медицинскую комиссию, которая заявила, что состояние оппозиционера "удовлетворительное".

31 марта 2021 года Навальный объявил голодовку до тех пор, пока к нему не пришлют гражданских врачей. Параллельно с этим к Путину обратились уже президент Франции Эммануэль Макрон и тогдашняя канцлер Германии Ангела Меркель с требованием освободить Навального. В Кремле на это не отреагировали. 11 октября 2021 года Навального поставили на учет как склонного к терроризму и экстремизму

Дела на 9 и 19 лет

15 февраля 2022 года в ИК-2 началось выездное заседание Лефортовского районного суда Москвы по делу о мошенничестве и неуважении к суду. Навального обвиняли в растрате средств фонда. Производства объединили в одно. Адвокаты оппозиционера требовали, чтобы дело рассматривали в Москве, говоря о том, что выездным заседание решили сделать специально, чтобы осложнить процесс его освещения.

18 марта 2022 года Навального признали виновным по статьям о мошенничестве и неуважении к суду, приговорив к 9 годам колонии строгого режима.

31 мая 2022 года СК РФ предъявил Навальному новое обвинение – на этот раз в создании экстремистского сообщества. Обвинение запрашивало сначала 10, а позже 20 лет лишения свободы. Судебный процесс начался 19 июня 2023 года в ИК-6. 4 августа Навального признали виновным и приговорили к 19 годам в колонии особого режима и штрафу в 500 тысяч рублей. В сентябре 2023 года после суда по обжалованию приговора Навального перевели в единое помещение камерного типа – самое строгое из возможных наказаний в колониях.

Очередное заседание с Навальным по видеосвязи (фото: Getty Images)

В ИК-6 во Владимирской области Навальный работал в швейном цеху. По его словам, после работы с ним проводили "воспитательные мероприятия", в ходе которых он должен был "сидеть на деревянной лавке под портретом Путина" по 6 часов подряд. В ноябре 2022 года ему перестали передавать письма от родственников. В целом, оппозиционера часто лишали различных "привилегий" заключенных за разные нарушения. К примеру, за употребление слова "бл*дь" его отправили в ШИЗО. К нему в камеру несколько раз помещали человека, который, по словам самого Навального, имел проблемы с гигиеной. В один из периодов Навального будили каждый час ночью, якобы убеждаясь, что он не сбежал.

К февралю 2023 года у Навального начались проблемы с желудком, после чего он похудел на 7 килограмм. В декабре 2023 года его не подключили к видеосвязи в ходе судебного заседания, объяснив это техническими причинами. 11 декабря сотрудники колонии заявили, что оппозиционер у них больше не числится. 26 января стало известно, что Навального перевезли в исправительную колонию в Ямало-Ненецком автономном округе. У себя на Facebook он написал, что его этапировали за 20 дней.

"Прогулочный двор — соседняя камера, чуть больше по размеру, на полу которой лежит снег. Ну и конвой видел, не такой, как в центральной России, а как в кино — с автоматами, в теплых рукавицах и войлочных сапогах. С теми самыми красивыми пушистыми овчарками. В общем, за меня не переживайте. У меня все хорошо. Я ужасно рад, что наконец-то доехал", – написал Навальный.

Сообщение о смерти оппозиционера

16 февраля 2024 года пресс-служба управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Ямало-Ненецкому округу сообщила, что Алексей Навальный умер в колонии во время прогулки.

"Немедленно прибыли медицинские работники учреждения, была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали. Врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть осужденного", - сообщается на сайте.

Российские пропагандисты добавили, что у него якобы оторвался тромб. Команда Навального пока не подтвердила смерть оппозиционера. Кремлевский пул журналистов уже анонсировал заявления Путина по этому поводу. В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Навального очевидно убил Владимир Путин.