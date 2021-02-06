Курц просить не пов'язувати "Північний потік-2" з реакцією на справу Навального

Фото: Себастьян Курц (flickr.com mfarussia)

Австрія закликає не пов'язувати будівництво газопроводу "Північний потік - 2" з ситуацією навколо російського опозиційного політика Олексія Навального. Канцлер Себастьян Курц привітав підтримку газопроводу урядом ФРН.

Про це він розповів в інтерв'ю німецькому виданню Welt am Sonntag.

На думку Курца, спорудження трубопроводу - це європейський проект, який відповідає інтересам Європи.

"Я вітаю, що німецький уряд продовжує підтримувати "Північний потік - 2"... Я не вважаю, що реакцію на дії проти опозиціонера Навального потрібно пов'язувати з будівництвом "Північного потоку - 2". Той, хто думає, що новий трубопровід відповідає інтересам лише Росії, помиляється ", - сказав канцлер.

За його словами, від реалізації проекту виграють Австрія, Німеччина та інші європейські країни. Канцлер попередив, що Євросоюзу слід проявляти обережність і не йти проти будівництва газопроводу.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Ангела Меркель піде у відставку вже в 2021 році, а до цього їй вигідно не приймати рішення з приводу російського газопроводу. Однак, новий консервативний уряд може визнати його будівництво безглуздим.

Як писало РБК-Україна, уряд ФРН розглядає можливість створення механізму припинення роботи газопроводу "Північний потік-2". Це буде можливо в разі загроз Росії скоротити поставки газу через Україну.