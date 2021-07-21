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Сійярто знову їде до України. Відвідає Донбас і обговорить низку питань

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Київ, Середа 21 липня 2021 11:59
Сійярто знову їде до України. Відвідає Донбас і обговорить низку питань Фото: міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто (flickr by U s Department of State)
Автор: РБК-Україна

Міністр зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, який головує в Комітеті міністрів Ради Європи, завтра приїде до України з робочим візитом. Він відвідає Донбас і обговорить низку питань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ.

Повідомляється, що він проведе переговори з українським колегою Дмитром Кулебою, ключовими темами яких стануть ситуація безпеки в регіоні, політико-дипломатичне врегулювання російсько-українського збройного конфлікту, взаємодія з Радою Європи, актуальні питання відносин України та Угорщини.

"За підсумками переговорів глави української та угорської дипломатії підпишуть двосторонні документи", - йдеться в повідомленні.

Міністри поїдуть на лінію розмежування на Донбасі, де ознайомляться із зусиллями українського уряду щодо підвищення безпеки для людей, які проживають в зоні бойових дій.

Нагадаємо, під час січневого візиту до України Сійярто обіцяв, що Будапешт надасть 60,5 млн доларів кредиту на будівництво доріг на Закарпатті, а також говорив про шляхи виходу з конфлікту, пов'язаного з мовою освіти для угорської меншини.

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