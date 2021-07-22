ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Україна та Угорщина підписали угоду про визнання дипломів

Новость на русском →
Київ, Четвер 22 липня 2021 11:51
Україна та Угорщина підписали угоду про визнання дипломів Фото: Петер Сійярто і Дмитро Кулеба (twitter.com/DmytroKuleba)
Автор: РБК-Україна

Україна та Угорщина підписали угоду про взаємне визнання документів про освіту. У тому числі і наукових ступенів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію зустрічі міністра закордонних справ Дмитра Кулеби з угорським колегою Петером Сійярто.

Зокрема, міністри підписали угоду на сьогоднішній зустрічі в будівлі МЗС України.

Очікується, що взаємне визнання документів про освіту і вчених ступенів сприятиме тому, що громадяни України зможуть продовжити освіту або професійну діяльність в Угорщині і навпаки.

Нагадаємо, в травні Україна і Угорщина домовилися про взаємне визнання сертифікатів вакцинації від коронавірусу для поїздок між країнами.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна Угорщина Освіта
NEWS
Доба на Донбасі: бойовики застосували ПТРК і гранатомети, один військовий поранений
Доба на Донбасі: бойовики застосували ПТРК і гранатомети, один військовий поранений
DAILY
Двадцять років по тому. Чому США програли війну в Афганістані і що буде далі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Двадцять років по тому. Чому США програли війну в Афганістані і що буде далі