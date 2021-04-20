Нинішні санкції проти РФ є недостатніми, Кремль знайшов в них лазівки, - Кулеба
Нинішні секторальні санкції проти Росії є недостатніми для того, щоб демотивувати РФ від подальших агресивних кроків. Тому зараз потрібно почати в ЄС дискусію щодо запровадження нових обмежувальних заходів.
Про це на брифінгу для іноземних ЗМІ заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
"Персональні санкції (проти РФ, - ред.), запроваджені в останні роки, - це добре, вони роблять свою роботу, але вони недостатні для того, щоб демотивувати РФ від подальших агресивних кроків", - сказав Кулеба.
Він наголосив, що Росія знайшла лазівки в нинішніх секторальних санкціях. Тому мета МЗС зараз - передати цей сигнал іншим міністрам закордонних справ в ЄС, щоб вони почали розглядати можливість нових секторальних санкцій.
"Навіть факт того, що вони почнуть таку дискусію, вплине на Росію, тому що РФ боїться економічних санкцій", - наголосив міністр.
Нагадаємо, група парламентаріїв ПАРЄ розповсюдила серед делегатів сесії заяву про провокації РФ і ескалації військових дій проти України. У ній наголошується на зриві мирних зусиль з врегулювання ситуації на сході України.
Відповідну заяву підписали парламентарії з національних делегацій України, Литви, Латвії, Естонії, Польщі, Швеції, Грузії, Румунії та Азербайджану.
Раніше глава зовнішньополітичної служби Європейського союзу Жозеп Боррель за підсумками засідання Ради ЄС заявив, що Росія стягнула до українських кордонів близько 150 тисяч військових.