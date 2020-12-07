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Кулеба відвідає з візитом Молдову: на порядку денному - безпека України

Молдова, Понеділок 07 грудня 2020 16:29
Кулеба відвідає з візитом Молдову: на порядку денному - безпека України
Фото: Дмитро Кулеба (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що найближчим часом відвідає з візитом Молдову. Він підкреслив, що події у Молдові завжди нерозривно пов'язані з питаннями нацбезпеки України.

Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

Глава МЗС прокоментував, чи буде підійматися питання російських "миротворців" у Молдові.

"Я незабаром планую відвідати Молдову, і ми будемо говорити про всі ці речі, тому що це питання не тільки безпеки і територіальної цілісності Молдови, а й питання безпеки України... Події у Молдові і навколо неї завжди нерозривно пов'язані з питаннями національної безпеки України", - заявив Кулеба.

Він зазначив, що сторони обговорять також врегулювання певних спірних питань у двосторонніх відносинах, стратегію врегулювання придністровського конфлікту, а також нові амбітні спільні проекти.

За словами міністра, президент Молдови широкими мазками озвучила своє бачення.

"Питання, якою буде позиція уряду, парламенту, чи будуть там дострокові вибори парламенту і тому подібне... Я за спокійний, зважений підхід: поїдемо, будемо слухати, поговоримо, розповімо наше бачення, побачимо, який баланс сил складеться у Молдові, і вже після цього будемо вирішувати, робити якісь конкретні кроки", - підсумував Кулеба.

Нагадаємо, 6 грудня у центрі Кишинева пройшли масштабні протести: на вулиці вийшли тисячі людей з вимогою розпуску парламенту і дострокових виборів.

Як писало РБК-Україна, минулого тижня ситуативна коаліція парламенту Молдови, не дотримуючись регламенту, прийняла закони про бюджетно-податкову політику, бюджет медичного та соціального страхування, а також підвищила статус російської мови.

В результаті обраний президент Молдови Майя Санду заявила про спробу захоплення влади і закликала своїх прихильників вийти на протести за розпуск парламенту і дострокові вибори.

Відзначимо, чинний президент Ігор Додон планує підписати закон про підвищення статусу російської мови ще до інавгурації Санду.

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