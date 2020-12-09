Кулеба сегодня отправится в Молдову: обсудит вопрос безопасности Украины

Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 9-10 декабря будет находиться с официальным визитом в Молдове. В ходе визита, в частности, будет обсуждаться вопрос безопасности Украины и Молдовы.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Как отметили в МИД, во время визита Кулеба проведет встречи с избранной президентом Молдовы Майей Санду, а также главой МИД Молдовы Аурелиу Чоко.

"Визит подтвердит готовность Украины и Молдовы к перезагрузке двусторонних отношений по итогам недавних президентских выборов в Молдове. Стороны обсудят взаимную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и Молдовы, развитие двустороннего экономического сотрудничества, укрепления региональной безопасности, усиления взаимодействия в рамках международных организаций", - сообщили в МИД.

Ранее в интервью РБК-Украина Кулеба заявил, что во время визита будет обсуждать вопрос "российских миротворцев в Молдове" так как это вопрос безопасности Украины.

Также сообщалось, что МИД Украины готовит визит новоизбранного президента Молдовы Майи Санду.