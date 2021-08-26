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Кулеба про літак у Кабулі: надходили погрози, але як такого захоплення не було

Автор: РБК-Україна

Як такого захоплення українського літака в аеропорту Кабула (Афганістан), про який говорив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін, не було. Погрози були, але проблеми швидко вирішили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг глави МЗС Дмитра Кулеби.

"Були погрози нашому літаку, але всі ці проблеми ми вирішили", - зазначив він і уточнив, що жоден літак, який мав вивозити людей з Кабула, не перебував під чужим контролем.

Він також заявив, що Єнін розповів про робочий момент, і "журналісти його підхопили, розкрутили".

"Але як такого захоплення літака не було", - додав Кулеба.

Зазначимо, Єнін говорив, що нібито озброєні вогнепальною зброєю невідомі люди "фактично вкрали літак", який вилетів до Ірану з невідомою групою пасажирів на борту замість того, щоб вивезти українців. Але пізніше МЗС спростував захоплення літака.

Інформацію про захоплення також спростував Іран, який заявив, що український літак сідав на його території для дозаправки.

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АфганистанДмитро КулебаКабул