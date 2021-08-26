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Кулеба о самолете в Кабуле: поступали угрозы, но как такого захвата не было

Автор: РБК-Украина

Как такового захвата украинского самолета в аэропорту Кабула (Афганистан), о котором говорил замминистра иностранных дел Евгений Енин, не было. Угрозы были, но проблемы быстро решили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг главы МИД Дмитрия Кулебы.

"Были угрозы нашему самолету, но все эти проблемы мы решили", - отметил он и уточнил, что ни один самолет, который должен был вывозить людей из Кабула, не находился под чужим контролем.

Он также заявил, что Енин рассказал о рабочем моменте, и "журналисты его подхватили, раскрутили".

"Но как такового захвата самолета не было", - добавил Кулеба.

Отметим, Енин говорил, что якобы вооруженные огнестрельным оружием неизвестные люди "фактически украли самолет", который вылетел в Иран с неизвестной группой пассажиров на борту вместо того, чтобы вывезти украинцев. Но позже МИД опроверг захват самолета.

Информацию о захвате также опроверг Иран, который заявил, что украинский самолет садился на его территории для дозаправки.

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АфганистанДмитрий КулебаКабул