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У Кабулі озброєні люди захопили український літак для евакуації, - МЗС

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Кабул, Вівторок 24 серпня 2021 01:51
У Кабулі озброєні люди захопили український літак для евакуації, - МЗС Фото: заступник міністра закордонних справ Євген Єнін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Заступник міністра закордонних справ Євген Єнін розповів про евакуацію українців з аеропорту Кабула. Зокрема він повідомив, що український літак "захопили інші люди".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Громадське радіо".

За його словами, невідомі були озброєні, в тому числі вогнепальною зброєю.

"У вівторок у нас фактично вкрали літак - він вилетів до Ірану з невідомою групою пасажирів на борту замість того, щоб вивезти українців. Наші наступні три спроби з евакуації громадян теж не були успішними, оскільки нашим пасажирам не вдавалося потрапити на територію аеропорту", - розповів Єнін.

Він зазначив, що останній тиждень вся дипломатична служба на чолі з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою працювала в режимі "краш-тесту".

Раніше повідомлялось, що Міністерство закордонних справ України планує евакуювати українців, які знаходяться в Афганістані, ближче до входу в аеропорт і забезпечити їх потрапляння на територію військового сектора аеропорту. Однак евакуація громадян України з аеропорту Кабула проходить дуже складно.

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