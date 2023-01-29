Танки Abrams могут доставить в Украину в конце 2023 года, - The Washington Post
Американские танки Abrams М1А2 будут доставлены в Украину в конце 2023 года или начале 2024 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.
Остальные вооружения украинские военные будут получать из запасов Пентагона. А вот 31 основной боевой танк М1А2 будет предоставлен в рамках программы USAI. То есть, Соединенные Штаты закупят их в промышленности.
"Они будут построены без защиты с использованием обедненного урана и будут доставлены в конце этого или следующего года", - сказано в сообщении.
Отметим, что ранее представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби рассказывал, что доставка танков в Украину может занять месяцы.
"Я не хочу говорить слишком конкретно, потому что мы все еще разрабатываем планы, но это продлится много месяцев", - сказал он.
Кирби заявил, что США будут прилагать силы в помощи Украине. В том числе в скором времени начнет тренировать украинских военных. Это связано с тем, что они должны быть готовы сразу использовать предоставленное вооружение.
Недавно РБК-Украина сообщало, что после разблокирования для Украины западных танков у нас есть потребность в создании танкового кулака свободы, чтобы не дать России никакого шанса.
Напомним, президент США Джо Байден объявил о передаче Украине танков Abrams . По его словам, в Украину поступит 31 танк.
Также мы писали, что Германия официально подтвердила, что Украина получит современные немецкие танки Leopard 2.
О том, сколько танков может получить украинская армия от партнеров – рассказывает РБК-Украина.
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