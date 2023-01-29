ua ru
Вс, 29 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Танки Abrams могут доставить в Украину в конце 2023 года, - The Washington Post

Новина українською →
Украина, Воскресенье 29 января 2023 20:13
Танки Abrams могут доставить в Украину в конце 2023 года, - The Washington Post Фото: танки Abrams могут доставить в Украину в конце 2023 года (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Американские танки Abrams М1А2 будут доставлены в Украину в конце 2023 года или начале 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Остальные вооружения украинские военные будут получать из запасов Пентагона. А вот 31 основной боевой танк М1А2 будет предоставлен в рамках программы USAI. То есть, Соединенные Штаты закупят их в промышленности.

"Они будут построены без защиты с использованием обедненного урана и будут доставлены в конце этого или следующего года", - сказано в сообщении.

Отметим, что ранее представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби рассказывал, что доставка танков в Украину может занять месяцы.

"Я не хочу говорить слишком конкретно, потому что мы все еще разрабатываем планы, но это продлится много месяцев", - сказал он.

Кирби заявил, что США будут прилагать силы в помощи Украине. В том числе в скором времени начнет тренировать украинских военных. Это связано с тем, что они должны быть готовы сразу использовать предоставленное вооружение.

Недавно РБК-Украина сообщало, что после разблокирования для Украины западных танков у нас есть потребность в создании танкового кулака свободы, чтобы не дать России никакого шанса.

Напомним, президент США Джо Байден объявил о передаче Украине танков Abrams . По его словам, в Украину поступит 31 танк.

Также мы писали, что Германия официально подтвердила, что Украина получит современные немецкие танки Leopard 2.

О том, сколько танков может получить украинская армия от партнеров – рассказывает РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Вооруженные силы Украины
NEWS
Новый президент Чехии подтвердил намерение посетить Украину весной
Новый президент Чехии подтвердил намерение посетить Украину весной
DAILY
Александр Завитневич: Российские генералы повели солдат на смерть, они поверили телевизору
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Александр Завитневич: Российские генералы повели солдат на смерть, они поверили телевизору