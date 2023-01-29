Танки Abrams могут доставить в Украину в конце 2023 года, - The Washington Post

Американские танки Abrams М1А2 будут доставлены в Украину в конце 2023 года или начале 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post .

Остальные вооружения украинские военные будут получать из запасов Пентагона. А вот 31 основной боевой танк М1А2 будет предоставлен в рамках программы USAI. То есть, Соединенные Штаты закупят их в промышленности.

"Они будут построены без защиты с использованием обедненного урана и будут доставлены в конце этого или следующего года", - сказано в сообщении.

Отметим, что ранее представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби рассказывал, что доставка танков в Украину может занять месяцы.

"Я не хочу говорить слишком конкретно, потому что мы все еще разрабатываем планы, но это продлится много месяцев", - сказал он.

Кирби заявил, что США будут прилагать силы в помощи Украине. В том числе в скором времени начнет тренировать украинских военных. Это связано с тем, что они должны быть готовы сразу использовать предоставленное вооружение.