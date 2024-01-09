Кулеба рассказал об ожиданиях от завтрашнего заседания Совета Украина-НАТО

На заседании Совета Украина-НАТО завтра в среду, 10 января, украинская сторона надеется на скорые обязательства стран-партнеров по оказанию помощи противовоздушной обороне ВСУ для отражения массированных атак российских оккупантов.
Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
"Прежде всего, мы ожидаем от встречи ускорения принятия важных решений относительно дальнейшего укрепления возможностей противовоздушной обороны Украины", - отметил он.
Чиновник добавил, что речь идет как о современных системах, так и в отношении боеприпасов для них.
Также Кулеба поблагодарил Украину всем партнерам, которые продолжают предоставлять средства для защиты неба.
На фоне недавних российских воздушных атак, направленных, в частности, на истощение оборонных ресурсов ВСУ, Кулеба просит союзников регулярно направлять боеприпасы для пополнения запасов ПВО.
"Обеспечение регулярных поставок ракет для систем Patriots, IRIS-T, NASAMS и других является главным приоритетом, который должен быть завершен сегодня, не завтра. Кроме того, чем успешнее противовоздушная оборона Украины, тем меньше вероятность того, что российская ракета или беспилотник случайно залетят в приграничное воздушное пространство НАТО", - отметил он
Также Кулеба выразил мнение, что "нашим союзникам имеет смысл мобилизовать все имеющиеся силы для укрепления противовоздушной обороны Украины уже сейчас".
Напомним, Совет Украина-НАТО - это форум, в рамках которого могут проходить консультации между нашей страной и странами-членами Североатлантического альянса на разных уровнях.
Ключевыми предметами обсуждения таких заседаний являются вопросы безопасности, в частности, война России против Украины.
Завтра в Брюсселе запланировано проведение заседания Совета Украина-НАТО в ответ на недавний рост воздушных атак и массированных ударов со стороны российских захватчиков по украинским городам и гражданским объектам, в результате чего были сотни раненых и погибших.
Напомним, 29 декабря 2023 года российские террористы устроили массированную атаку по Украине, использовав около 160 ракет разных типов, кроме "Калибров". Силы ПВО ВСУ тогда сбили 114 вражеских воздушных целей.
2 января российские оккупанты ночью выпустили 35 дронов-камикадзе по Украине, которые были все сбиты. После этого захватчики уже утром выпустили 99 ракет разных типов, в том числе аэробаллистические "Кинжалы". Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что силы ПВО 2 января сбили 72 ракеты, в том числе все 10 "Кинжалов".
В НАТО тогда отреагировали на ракетный и дроновый террор со стороны российских оккупантов, и решительно осудили удары по мирным городам и гражданским объектам в Украине. В заявлении говорилось, что страны-члены Альянса продолжат укреплять противовоздушную оборону ВСУ.
Добавим, что 8 января ночью и утром российские интервенты атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed и более 50 ракетами разных типов. Силам ПВО ВСУ удалось уничтожить 26 враждебных целей.
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