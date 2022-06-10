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Міністр оборони Британії прибув в Україну. Зустрівся із Зеленським

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Київ, П'ятниця 10 червня 2022 15:22
Міністр оборони Британії прибув в Україну. Зустрівся із Зеленським Фото: міністр оборони Великобританії Бен Уоллес (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес сьогодні прибув з візитом в Україну. Він вже зустрівся із президентом Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал глави держави.

"Зброя, фінанси, санкції - три речі, у яких Велика Британія послідовно показує своє лідерство у підтримці України. Цінуємо таку дійсно справжню, об’єднану роботу, коли слова, спілкування постійно переходять у дії. Вдячний міністру оборони Бену Воллесу та його команді за цей візит, а також загалом Великій Британії, уряду, Прем’єр-міністру за допомогу", - написав Зеленський.

Нагадаємо, нещодавно уряд Британії пообіцяв Україні поставити партію високотехнологічних ракет Brimstone.

Додамо, в Міноборони Великобританії заявляли, що передадуть Україні реактивні системи залпового вогню M270, попри нові погрози з боку президента РФ Володимира Путіна.

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Міністерство оборони України Великобританія
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