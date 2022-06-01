Кулеба розповів про плани "прибрати" кордон з Польщею, але є нюанс

Україна та Польща хочуть зробити "непомітним" кордон між країнами, але це необхідно узгодити з правилами Євросоюзу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби під час телемарафону.
"В принципі, це завдання-мрія, завдання-максимум. Щоб організувати повний контроль на українсько-польському кордоні. Це не відсутність контролю, але це загальний контроль, який зробить цей кордон непомітним", - наголосив міністр.
За словами голови дипломатичного відомства, у цьому питанні значну роль відіграє Європейська комісія, у якої є правила функціонування Шенгенської зони. Тому таку мету необхідно буде узгоджувати з нормативними рамками Євросоюзу.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна та Польща найближчим часом можуть запровадити спільний контроль на кордоні. Це стосується прикордонного та митного контролю.
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