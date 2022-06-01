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Кулеба рассказал о планах "убрать" границу с Польшей, но есть нюанс

Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украина и Польша хотят сделать "незаметной" границу между странами, но это необходимо согласовать с правилами Евросоюза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в ходе телемарафона.

"В принципе это задача-мечта, задача-максимум. Чтобы организовать полный общий контроль на украинско-польской границе. Это не отсутствие контроля, но это общий контроль, который сделает эту границу незаметной", - подчеркнул министр.

По словам главы дипломатического ведомства, в этом вопросе значительную роль играет Европейская комиссия, у которой есть правила функционирования Шенгенской зоны. Поэтому такие цели необходимо будет согласовывать с нормативными рамками Евросоюза.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина и Польша в ближайшее время могут ввести общий контроль на границе. Это касается пограничного и таможенного контроля.

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МИД УкраиныГосударственная пограничная службаУкраинаПольшаДмитрий Кулеба