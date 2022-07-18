ua ru
Пн, 18 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Кулеба розповів, якою має бути наступна мета санкцій проти Росії

Новость на русском →
Київ, Понеділок 18 липня 2022 22:02
Кулеба розповів, якою має бути наступна мета санкцій проти Росії Фото: Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Наступною метою санкцій Заходу проти Росії повинна стати морська логістика експорту енергоресурсів з країни-агресора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби під час виступу перед Радою міністрів закордонних справ ЄС.

"Енергетика є ключовим питанням, і я закликаю всіх вас прискорити рішення щодо встановлення граничної ціни на російську нафту. Нашою наступною метою повинна стати морська логістика Росії", - підкреслив Кулеба.

За його словами, нещодавні санкції ЄС проти Росії є важливими, але для того, щоб стримати країну-агресора, необхідно вводити подальші обмеження в енергетичній сфері.

Нагадаємо, сьогодні, 18 липня, міністри закордонних справ країн Євросоюзу погодили черговий пакет санкцій проти Росії. У нього не входитиме газове ембарго.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МЗС Російська Федерація Дмитро Кулеба Нафта Санкції проти Росії
NEWS
Данілов заявив про певний паритет на фронті: "Але хотілося б більшого"
Данілов заявив про певний паритет на фронті: "Але хотілося б більшого"
DAILY
За що Зеленський відсторонив Баканова і Венедіктову і що їм загрожує
Мілан Лєліч, Владислав Красінський За що Зеленський відсторонив Баканова і Венедіктову і що їм загрожує