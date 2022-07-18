Кулеба рассказал, какой должна быть следующая цель санкций против России

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы во время выступления перед Советом министров иностранных дел ЕС.

"Энергетика является ключевым вопросом, и я призываю всех вас ускорить решение по установлению предельной цены на российскую нефть. Нашей следующей целью должна стать морская логистика России", - подчеркнул Кулеба.

По его словам, недавние санкции ЕС против России являются важными, но для того, чтобы сдержать страну-агрессора, необходимо вводить дальнейшие ограничения в энергетической сфере.