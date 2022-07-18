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Кулеба рассказал, какой должна быть следующая цель санкций против России

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Киев, Понедельник 18 июля 2022 22:02
Кулеба рассказал, какой должна быть следующая цель санкций против России Фото: Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Следующей целью санкций Запада против России должна стать морская логистика экспорта энергоресурсов из страны-агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы во время выступления перед Советом министров иностранных дел ЕС.

"Энергетика является ключевым вопросом, и я призываю всех вас ускорить решение по установлению предельной цены на российскую нефть. Нашей следующей целью должна стать морская логистика России", - подчеркнул Кулеба.

По его словам, недавние санкции ЕС против России являются важными, но для того, чтобы сдержать страну-агрессора, необходимо вводить дальнейшие ограничения в энергетической сфере.

Напомним, сегодня, 18 июля, министры иностранных дел стран Евросоюза согласовали очередной пакет санкций против России. В него не будет входить газовое эмбарго.

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