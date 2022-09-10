Кулеба закликав Німеччину прискорити поставки не тільки техніки, а й снарядів

Про це повідомляє РБК-Україн а з посиланням на Кулебу в Twitter .

"Я закликав Німеччину прискорити поставки не тільки важкого озброєння, а й артилерійських боєприпасів, щоб Україна якомога швидше звільнила більше своїх людей і територій від російської окупації. Графік - це ключ", - написав Кулеба за підсумками розмови з Бербок.

Також голова українського дипломатичного відомства зазначив, що він домовився з Бербок про створення спільного проекту між міністерствами закордонних справ двох країн, який допоможе прискорити членство України в ЄС.