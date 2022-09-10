Кулеба призвал Германию ускорить поставки не только техники, но и снарядов

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с немецкой коллегой Анналеной Бербок. В частности, он призвал Германию ускорить поставки артиллерийских снарядов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кулебу в Twitter.