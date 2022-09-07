Німеччина відмовила Україні в поставках бронеавтомобілів Dingo, - Bild

Німеччина ще на початку війни відмовила Україні у передачі бронеавтомобілів Dingo та схоже, не має наміру постачати їх і в майбутньому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild .

Про це стало відомо журналістам з документів Міноборони Німеччини. Країна має у розпорядженні понад 500 транспортних засобів повного захисту Dingo.

"Автомобілі Dingo використовуються для тренувань та навчань, а також в операціях. Можливу передачу було розглянуто ще на ранній стадії війни в Україні, але було відхилено через власні потреби", - йдеться у документі.

На початку березня Україна вже запитувала із запасів бундесверу бронетранспортери Dingo та розвідувальні машини Fennek, але отримала відмову. Загалом 700 машин обох типів знаходяться в експлуатації бундесверу, але не залучені в жодній бойовій операції.

На цю інформацію відреагував звільнений посол Україні в Німеччині Андрій Мельник.

"Я закликаю міністра оборони Німеччини Крістін Ламберт відмовитися від цієї блокади та поставити частину з наявних 500 машин Dingo в Україну у вересні", - йдеться у дописі.

Мельник заявляє, що це б врятувало багато життів і не було б "грабунком" Бундесверу.