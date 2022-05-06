Кулеба закликав ЄС якнайшвидше ввести нафтове ембарго і почати обговорення газового

Влада України закликає Європейський союз якнайшвидше ввести нафтове ембарго Росії. Зокрема для того, щоб почати розгляд газового ембарго.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг .

"Ми закликаємо ЄС ввести якнайшвидше повне нафтове ембарго проти РФ. І негайно перейти до розгляду введення газового ембарго. Чим швидше це станеться, тим більше життів буде врятовано і тим швидше європейська економіка позбудеться залежності від Росії в енергетичній сфері", - заявив він.

Нагадаємо, ЄС готується ввести ембарго на нафту з Росії, яке набуде чинності через шість місяців. Однак сьогодні єврокомісар з питань економіки Паоло Джентілоні заявив, що ЄС має намір ввести повне нафтове ембарго протягом 9 місяців.

Поки йдуть обговорення про введення ембарго, влада Угорщини заявляє, що проти нього і блокуватиме будь-яку європейську пропозицію, яка призведе до обмеження імпорту енергоресурсів з Росії.

Крім того, Греція, Мальта і Кіпр заявили про негативний вплив введення нафтового ембарго проти РФ на країни Євросоюзу.

Разом з тим уряд Словаччини наполягатиме на тому, щоб ЄС звільнив її від ембарго на енергоносії РФ.

Зазначимо, що напередодні глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз поки не розглядає можливість повної відмови від російського газу.