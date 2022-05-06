ЄС введе повне ембарго на нафту з Росії через 9 місяців, - єврокомісар

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю виданню il Messaggero .

При цьому він додав, що нафтове ембарго вплине на економіки країн ЄС, проте вплив на російську економіку буде набагато більшим.

"Наша пропозиція полягає в тому, щоб прийти до ембарго, залежно від різних нафтопродуктів, протягом дев'яти місяців. Якщо зробити це в більш короткі терміни, це може мати наслідки для світових цін на нафту, які парадоксальним чином суперечать нашим цілям", - заявив єврокомісар.