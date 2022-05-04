Фото: Греція, Мальта та Кіпр засумнівалися у ефективності нафтового ембарго проти РФ (Getty Images)

Греція, Мальта та Кіпр заявили про негативний вплив запровадження нафтового ембарго проти РФ на країни Євросоюзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Представники вищезгаданих країн вважають, що такий захід допоможе конкурентам Європи завдяки тому, що ЄС розглядає заборону для європейських судів та компаній на надання послуг із транспортування російської нафти, включаючи страхування. У той же час в економіці Греції та Кіпру судноплавні галузі є одними з найбільших, Мальта ж дозволяє компаніям реєструвати свої судна у себе та ходити під її прапором.