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Кулеба приедет в Брюссель на заседание Совета Украина-НАТО

Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 3-4 апреля посетит Брюссель. Там он будет участвовать в заседании Совета Украина-НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины в Facebook.

По информации ведомства, заседание Совета Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел запланировано на 4 апреля. 

Также Кулеба проведет встречи с коллегами из других стран. Ключевое внимание уделят увеличению военной помощи Украине, укреплению противовоздушной обороны нашей страны и наращиванию мощностей производства оружия. 

На встречах планируется обсуждение формулы мира и конфискации российских активов в пользу нашей страны. 

По информации МИД, Кулеба, в частности, проведет переговоры с:

  • главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем;
  • главой МИД Британии Дэвидом Кэмероном;
  • главой МИД Венгрии Петером Сийярто;
  • генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом;
  • государственным секретарем США Энтони Блинкеном. 
 

Что предшествовало

Напомним, 28 марта состоялось заседание Совета Украина-НАТО на уровне послов. Главной темой обсуждений стали обстрелы России украинской критической инфраструктуры.

Заседание прошло после того, как россияне усилили обстрелы Украины. В частности, 22 марта враг ударил по ДнепроГЭС. Всего тогда для атаки оккупанты применили более 150 дронов и ракет.

Целью обстрелов врага тогда стали объекты энергетической инфраструктуры. Некоторые населенные пункты остались без света.

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