Кулеба приедет в Брюссель на заседание Совета Украина-НАТО

Что предшествовало

Напомним, 28 марта состоялось заседание Совета Украина-НАТО на уровне послов. Главной темой обсуждений стали обстрелы России украинской критической инфраструктуры.

Заседание прошло после того, как россияне усилили обстрелы Украины. В частности, 22 марта враг ударил по ДнепроГЭС. Всего тогда для атаки оккупанты применили более 150 дронов и ракет.

Целью обстрелов врага тогда стали объекты энергетической инфраструктуры. Некоторые населенные пункты остались без света.

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