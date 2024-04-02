Кулеба приїде до Брюсселя на засідання Ради Україна-НАТО

Що передувало

Нагадаємо, 28 березня відбулося засідання Ради Україна-НАТО на рівні послів. Головною темою обговорень стали обстріли Росії української критичної інфраструктури.

Засідання пройшло після того, як росіяни посилили обстріли України. Зокрема, 22 березня ворог ударив по ДніпроГЕС. Загалом тоді для атаки окупанти застосували понад 150 дронів та ракет.

Ціллю обстрілів ворога стали об'єкти енергетичної інфраструктури. Деякі населені пункти залишилися без світла.

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