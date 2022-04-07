Країни G7 підтримали виключення РФ з Ради ООН з прав людини

Міністри закордонних справ країн "Великої сімки" підтримали виключення Росії з Ради ООН з прав людини. При цьому G7 засудили вбивство мирного населення міста Бучі російськими військами.

" Переконані, що прийшов час призупинити членство Росії в Раді з прав людини", - йдеться в повідомленні.

Також глави МЗС країн "Великої сімки" "найрішучішим чином" засудили звірства, вчинені російськими військами в Бучі та низці українських міст.

"Жахливі кадри загибелі мирних жителів, жертв тортур і очевидних страт, а також повідомлення про сексуальне насильство і руйнування цивільної інфраструктури показують справжнє обличчя жорстокої агресивної війни Росії проти України та її народу", - йдеться в повідомленні.

При цьому "Велика сімка" додала, що вбивства в Бучі та інших українських містах будуть вписані в список звірств і грубих порушень міжнародного права, включаючи міжнародне гуманітарне право і права людини, скоєних агресором на українській землі.

Міністри висловили сердечну солідарність з українським народом і найглибші співчуття жертвам.

"Ми підкреслюємо нашу непохитну підтримку України в межах її міжнародно визнаних кордонів і висловлюємо готовність надати подальшу допомогу, в тому числі військовою технікою і фінансовими засобами, щоб дозволити Україні захистити себе від російської агресії і відновити Україну", - йдеться в повідомленні.