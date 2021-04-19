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Кулеба пропонує ЄС план щодо стримування Росії. У тому числі за допомогою санкцій

Новость на русском → Київ, Понеділок 19 квітня 2021 14:44
Кулеба пропонує ЄС план щодо стримування Росії. У тому числі за допомогою санкцій Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запропонував Європейському союзу запровадити нові санкції проти Росії. На його думку, це має стримати російську агресію.

Про це він повідомив у своєму Twitter.

"На засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС поінформував колег про небезпечний курс РФ на загострення. Я запропонував покроковий план дій для стримування подальшої ескалації РФ. Основний елемент: підготовка нового пакету секторальних санкцій", - зазначив Кулеба.

Він також підкреслив, що персональних санкцій проти Росії вже недостатньо.

Нагадаємо, минулого тижня США ввели санкції проти Росії за "шкідливу зовнішню діяльність", в тому числі за втручання в американські вибори, а також за кібератаки на США.

Зокрема, Вашингтон заборонив американським банкам брати участь на первинному ринку рублевих або нерублевих облігацій, надавати позики Центробанку Росії, Мінфіну або Фонду національного добробуту РФ. Крім того, санкції були накладені на 8 фізичних і юридичних осіб за причетність до окупації Криму.

Також у президента США Джо Байдена натякнули на введення нових санкцій проти "Північного потоку-2".

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