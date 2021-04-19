Кулеба пропонує ЄС план щодо стримування Росії. У тому числі за допомогою санкцій

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запропонував Європейському союзу запровадити нові санкції проти Росії. На його думку, це має стримати російську агресію.

Про це він повідомив у своєму Twitter.

"На засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС поінформував колег про небезпечний курс РФ на загострення. Я запропонував покроковий план дій для стримування подальшої ескалації РФ. Основний елемент: підготовка нового пакету секторальних санкцій", - зазначив Кулеба. Він також підкреслив, що персональних санкцій проти Росії вже недостатньо.