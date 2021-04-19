ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Кулеба предлагает ЕС план по сдерживанию России. В том числе с помощью санкций

Новина українською → Киев, Понедельник 19 апреля 2021 14:44
Кулеба предлагает ЕС план по сдерживанию России. В том числе с помощью санкций Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предложил Европейскому союзу ввести новые санкции против России. По его мнению, это должно сдержать российскую агрессию.

Об этом он сообщил в своем Twitter.

"На заседании Совета министров иностранных дел ЕС проинформировал коллег об опасном курсе РФ на обострение. Я предложил пошаговый план действий для сдерживания дальнейшей эскалации РФ. Основной элемент: подготовка нового пакета секторальных санкций", - отметил Кулеба.

Он также подчеркнул, что персональных санкций против России уже недостаточно.

Напомним, на прошлой неделе США ввели санкции против России за "вредоносную внешнюю деятельность", в том числе за вмешательство в американские выборы, а также за кибератаки на США.

В частности, Вашингтон запретил американским банкам участвовать на первичном рынке рублевых или нерублевых облигаций, предоставлять займы Центробанку России, Минфину или Фонду национального благосостояния РФ. Кроме того, санкции были наложены на 8 физических и юридических лиц за причастность к оккупации Крыма.

Также у президента США Джо Байдена намекнули на введение новых санкций против "Северного потока-2".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Российская Федерация Дмитрий Кулеба Санкции
NEWS
В Украине резкий спад новых случаев коронавируса: 6506 заражений за сутки
В Украине резкий спад новых случаев коронавируса: 6506 заражений за сутки
DAILY
Плохие сценарии. Как может развиваться агрессия Кремля против Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Плохие сценарии. Как может развиваться агрессия Кремля против Украины