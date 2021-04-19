Кулеба предлагает ЕС план по сдерживанию России. В том числе с помощью санкций

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предложил Европейскому союзу ввести новые санкции против России. По его мнению, это должно сдержать российскую агрессию.

Об этом он сообщил в своем Twitter.

"На заседании Совета министров иностранных дел ЕС проинформировал коллег об опасном курсе РФ на обострение. Я предложил пошаговый план действий для сдерживания дальнейшей эскалации РФ. Основной элемент: подготовка нового пакета секторальных санкций", - отметил Кулеба. Он также подчеркнул, что персональных санкций против России уже недостаточно.