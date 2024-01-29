ua en ru
Пн, 29 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Венгрия готова обеспечить все для мирных переговоров Украины с Россией, - Сийярто

Ужгород, Понедельник 29 января 2024 19:12
UA EN RU
Венгрия готова обеспечить все для мирных переговоров Украины с Россией, - Сийярто Фото: Петер Сийярто, глава МИД Венгрии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Венгрия продолжает выступать за мирные переговоры между Украиной и Россией. Для этого Будапешт готов обеспечить все необходимое.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто на пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и руководителем Офиса президента Андреем Ермаком.

У Сийярто поинтересовались, изменилась ли его позиция насчет мирных переговоров с Россией после того, как он почтил память погибших украинских защитников на кладбище.

Венгерский министр в ответ напомнил, что последние два года Венгрия якобы последовательно говорила про мир. И силы страны направлены на то, чтобы Украина "снова жила в мире".

Глава МИД Венгрии рассказал, что в начале войны позвонил Ермаку и предложил обеспечить всем, чтобы провести мирные переговоры "в корректных условиях".

"Мы это можем сделать, наше предложение открыто", - добавил Сийярто.

Скандальная позиция Венгрии

Напомним, Венгрия продолжает развивать дипломатические и торговые отношения с Россией, несмотря на полномасштабную войну в Украине.

При этом Будапешт отказывается предоставлять любую военную помощь Украине якобы из-за того, что "это продолжит войну".

Также Венгрия неоднократно блокировала ряд инициатив Евросоюза, которые направлены на помощь Украине в условиях войны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Венгрия Война России против Украины
NEWS
Россияне наступают. Что происходит под Купянском и есть ли угроза для Харькова
Россияне наступают. Что происходит под Купянском и есть ли угроза для Харькова
DAILY
Шанс на ребенка. Почему возник скандал из-за репродуктивного материала военных и где правда
Катерина Гончароваруководитель раздела "Общество" Шанс на ребенка. Почему возник скандал из-за репродуктивного материала военных и где правда