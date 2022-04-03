Кулеба зажадав від G7 руйнівних санкцій проти Росії за масові вбивства в Бучі

Міністр закордонних справ України Кулеба назвав масові вбивства в Бучі Київської області навмисним прагненням росіян знищити якомога більше українців. Глава МЗС зажадав від країн "Великої сімки" (G7) нових руйнівних санкцій проти РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Кулеби.